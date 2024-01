Terni, Capodanno in piazza Ridolfi – Gallery

Roberta Giarrusso a condurre la serata. Povia, Marco Ligabue e Dj Provenzano ad esibirsi: il Capodanno da poco più di 57 mila euro in piazza Ridolfi, a Terni, ha preso il via alle 22.45 – in primis con una spiegazione sulle misure di sicurezza, poi con l’introduzione dell’attrice palermitana – a pochi passi da palazzo Spada. Alle 23.01 l’avvio con Povia dopo le parole degli assessori Michela Bordoni e Marco Schenardi – ‘ripreso’ dalla Giarrusso in modo simpatico per aver detto di una «serata che non è il massimo» – e un piccolo guaio tecnico. Il cantautore milanese ha dedicato la serata a Lorenzo Massarelli, il piccolo grande guerriero che ha perso la vita a soli 15 anni nel novembre 2015. Nelle immagini la situazione fino alle 23.10.

Seguono aggiornamenti