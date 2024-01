Terni: carabinieri al lavoro su due episodi violenti avvenuti a Capodanno. Anche un accoltellamento

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Terni, su due episodi accaduti durante la notte di Capodanno in città. Il primo riguarda il ferimento di un uomo di origini nordafricane, durante una violenta lite avvenuta nel centro storico di Terni. L’uomo ha riportato una ferita da arma da taglio all’addome: è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni – si apprende – non sono gravi. Obiettivo dei carabinieri è ricostruire dettagliatamente l’accaduto ed individuare il responsabile dell’aggressione. Il secondo episodio è relativo al ferimento di un giovane, colpito da una bottiglia di vetro che sarebbe stata scagliata dall’alto. Anche in questo caso, fortunatamente, non si registrano conseguenze gravi sul piano fisico e l’Arma indaga per accertare i fatti ed eventuali responsabilità.

