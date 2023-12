Terni, Capodanno in piazza: le misure di sicurezza. Botti vietati in aree pubbliche

di S.F.

Un importo di 37.099 euro per i costi di allestimento e 18.700 euro a titolo di offerta artistica. Per un totale di 55.800: questa la cifra – discorso a sé per la presentatrice dell’evento, Roberta Giarrusso – per il Capodanno in piazza Ridolfi a Terni con protagonisti Povia, Dj Provenzano e Marco Ligabue. L’esborso è stato reso noto nella giornata odierna e l’affidamento è per la società Lorenzo Paolucci Agency srl di Amelia. Tutto chiuso nel giro di pochi giorni a partire dal 19 dicembre, quando palazzo Spada ha avviato la negoziazione formale. I fondi? Poco meno di 40 mila euro arrivano dalla Regione, i restanti con risorse comunali. A firmare è il dirigente agli eventi Andrea Zaccone, mentre il responsabile del procedimento è la posizione organizzativa – è a capo dell’ufficio turismo e Iat – Omero Mariani. Nel contempo il Comune ha pubblicato le misure di sicurezza con tanto di ordinanza anti botti: sarà in vigore dalle 16 del 31 dicembre fino a tutto il 1° gennaio. Di seguito i dettagli.

La nota del Comune sulla sicurezza

«Il Comune di Terni, in occasione del concerto di Capodanno i in programma in piazza Ridolfi il 31 dicembre dalle 22.30, informa il pubblico che interverrà sulle misure di sicurezza adottate e da rispettare in osservanza delle vigenti normative e alle direttive nazionali in materia di pubbliche manifestazioni. Non sono previste barriere e/o contenimenti del pubblico, ma due aree, una statica che corrisponde alla platea fronte palco e una dinamica sulle vie laterali. Si potrà accedere e defluire dalla piazza da tutti i lati utilizzando tutte le vie disponibili. Si ricorda che tutte le aree parcheggio scoperte pubbliche della città nell’anello circostante il centro storico saranno gratuite nella fascia oraria dello spettacolo. In dettaglio, tra queste vi sono: via Lungonera, Corso del Popolo, Piazzale Staino, Area parcheggio Lungonera sponda opposta, via del Cassero, viale dello Stadio, Piazzale Bosco, Piazza Valnerina.

Le vie di uscita in caso di emergenza, indicate con apposita segnaletica, sono:

Lato destro Palazzo Spada in direzione di Piazza Europa percorrendo la strada laterale segnalata verso Piazza dei Bambini evitando l’esodo verso la zona interessata dagli allestimenti natalizi; lato sinistro Palazzo Spada percorrendo Corso del Popolo; sul lato opposto al palco si potrà defluire verso via Cristoforo Colombo. Se si dovesse procedere all’evacuazione dell’area dell’evento – che sarà comunicata con messaggio sonoro- si raccomanda al pubblico di defluire ordinatamente senza creare calca. Presso le vie di esodo, il personale addetto alla security indicherà le direzioni possibili e fornirà ogni assistenza necessaria per raggiungere le aree sicure.

Presidi e operatori della sicurezza

Ai lati della Piazza, saranno posizionati i team sanitari del corpo del soccorso dell’Ordine di Malta come presidio sanitario e di primo soccorso.Nei vari punti della piazza e presso le vie di esodo saranno dislocati gli operatori della sicurezza e gli addetti al servizio antincendio. Gli spettatori potranno rivolgersi al personale per eventuali necessità o informazioni. In Piazza Ridolfi, verso via Cristoforo Colombo, sarà presente l’autoambulanza e i mezzi delle forze di polizia deputate all’ordine pubblico. Nella piazza saranno disponibili i servizi igienici. Per le persone diversamente abili (o con difficoltà motorie anche temporanee) e per i loro accompagnatori, ci sarà un’apposita area dedicata e riservata per assistere all’evento, accessibile rivolgendosi al personale di servizio.

Consigli utili, norme comportamentali e divieti

Si invitano le famiglie con bambini specie i più piccoli a non accedere in piazza con i passeggini che potranno essere lasciati in uno spazio apposito all’ingresso della piazza, angolo palazzo Spada, e ritirati al termine dello spettacolo. Si ricorda che sarà in vigore l’ordinanza comunale che dispone il divieto di portare al seguito (quindi per l’asporto e/o consumo in aree pubbliche) i contenitori per bevande in vetro o in metallo. Gli operatori della sicurezza e le forze dell’ordine vigileranno affinché non vengano introdotti in piazza tali contenitori e/o altri oggetti non appropriati (es. ombrelli, monopattini, cavalletti per riprese etc…).

È fatto assoluto divieto (istituito con ordinanza comunale) in tutte le aree pubbliche di accendere e/o esplodere petardi e/o fuochi pirotecnici e similari di qualsiasi tipo e genere: «Dalle ore 16 del 31 dicembre 2023 a tutto l’1 gennaio 2024, sono vietati l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed

aree pubbliche ove transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali, con particolare riguardo alle aree a distanze inferiori a 200 metri da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, canili, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti». L’inosservanza – in teoria – comporterà una sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di 50 euro.