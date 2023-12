L’attrice 41enne palermitana Roberta Giarrusso. Sarà lei a presentare il concerto di Capodanno a Terni in piazza Ridolfi con protagonisti Povia, Dj Provenzano e Marco Ligabue: c’è il via libera di palazzo Spada per una cifra lorda di 1.500 euro. Del tema se ne sono occupati il dirigente Andrea Zaccone e il responsabile unico del procedimento, Omero Mariani.

