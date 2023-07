Terni: il cartello fa la magìa e Gaia duetta sul palco con il suo idolo Rocco Hunt

È bastato un semplice cartellone scritto con tutto il sentimento insieme alla mamma Giada, per convincere il suo idolo, il popolare rapper Rocco Hunt, ad invitarla sul palco e a cantare insieme il tormentone dell’estate: ‘Missili’. La magìa per la piccola Gaia Ascione, bimba ternana di 7 anni, si è materializzata giovedì sera a Valmontone dove con la famiglia era andata a vedere il concerto – 4 mila le persone presenti – del cantante campano, vincitore nel 2014 del ‘Sanremo Giovani’. Gaia, senza tradire l’emozione, è salita sul palco ed ha vissuto un’esperienza che resterà a lungo nel suo cuore. Un duetto che è già finito nelle ‘stories’ Instagram di Rocco Hunt e che troverà spazio senz’altro nella pagina Tik Tok della bimba ternana, piuttosto a suo agio con i social, che utilizza insieme ai genitori Giada e Ugo (QUI IL QR CODE PER SEGUIRLI SU TIK TOK).

IL VIDEO DELLA SERATA