Terni: il circo dona 30 biglietti alla Caritas. «Grazie per il gesto»

La famiglia Nini Martini del circo ‘Maya Orfei Madagascar’, a Terni fino al prossimo 5 maggio, ha donato alla Caritas Diocesana 30 biglietti omaggio per regale un sorriso ai bambini delle famiglie del territorio che stanno vivendo un periodo di difficoltà economica. «Tutta la Caritas Diocesana, a nome del direttore don Giuseppe Zen, ringrazia la famiglia Nini Martini del circo ‘Maya Orfei Madagascar’ per questo gesto che permetterà alle famiglie più bisognose di vivere un bel momento di festa e di gioia, soprattutto per i più piccoli».

