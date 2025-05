Un pomeriggio fuori dall’ordinario al teatro Secci di Terni. Protagonista la banda dell’Aeronautica Militare per celebrare Alvaro Leonardi in occasione del centenario dalla concessione della Medaglia d’oro di benemerenza. Debutto per il maestro, il vicedirettore tenente Angelo Manzara. Presente anche il nipote dell’aviatore ternano, Alvaro Leonardi Bernardini. Di seguito le immagini.

