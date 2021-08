Terni, il ‘Fronte del dissenso’ non molla: «No al Green pass»

La prima manifestazione c’era stata lo scorso sabato e a distanza di sei giorni si sono ritrovati di nuovo in piazza della Repubblica, a Terni, per manifestare contro il Green pass. Protagonista il ‘Fronte del dissenso’ Umbria con tanto di ‘relatori’, a partire da Raffaello Federighi: a controllare la situazione gli agenti della polizia Locale, della polizia di Stato ed i carabinieri. I messaggi lanciati sono i consueti: «Noi non entriamo in quei locali – il riferimento è all’obbligo di certificazione verde obbligatorio – ‘apartheid’ e siamo qui per manifestare il nostro pensiero, in democrazia. Non siamo contro nessuno, semmai sono gli altri che lo sono nei nostri confronti. E protestare per le norme imposte per l’epidemia non è una cosa eversiva. Qui ci sono persone perbene e preoccupate».

