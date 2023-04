Terni, il ‘grazie’ alla medicina interna del Santa Maria. «Umanità e competenza»

di Elisabetta C.

Voglio complimentarmi a gran voce per la competenza ma soprattutto per la professionalità di tutti coloro che fanno parte del reparto di medicina interna dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni diretto dal responsabile medico, professor Gaetano Vaudo. Ho trovato da parte di tutti cordialità, gentilezza, rapporto umano e tanta disponibilità. A partire dagli operatori socio-sanitari passando per gli infermieri, successivamente ai medici fino a raggiungere le più alte sfere.

Nella fattispecie un rigraziamento speciale alla dottoressa Emanuela Santuro, responsabile infermieristica del reparto. Tutta l’équipe lavora con capacità, competenza e scrupolosità. Quello che fa la differenza è quel quid in più che dà speranza al paziente e alla sua famiglia, quel modo di interagire e di rapportarsi con gentilezza nei confronti di chi attraversa un momento in cui si sente smarrito e particolarmente vulnerabile. La medicina cura il corpo… ma senza l’amore che cura l’anima, l’effetto dei farmaci si affievolisce.