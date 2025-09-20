Il ternano Luca Primavera, maestro di kung fu e capo tecnico formatore di IoMiDIfendo, protagonista di un servizio sul settimanale ‘Nuovo‘, incentrato sul personaggio della presentatrice Rai Alessandra Canale e – soprattutto – sulle tecniche di autodifesa.

Alessandra Canale – nota anche come ‘signorina buonasera’ – ha infatti deciso di frequentare un corso specifico di IoMiDifendo – tenuto dal maestro Primavera e dal vice presidente Mario Trotta – e ora afferma che «con la pistola (che ‘spara’ spray al peperoncino, ndR) nella borsetta mi sento più serena. Non bisogna avere paura ma imparare a difendersi».

L’idea di frequentare il corso di autodifesa – spiega nell’intervista a Nuovo – è nata parlando con due amiche e attraverso le lezioni, una alla settimana per una durata di un anno, Alessandra Canale ha potuto apprendere non solo i primi elementi di autodifesa, ma anche aspetti centrali per la prevenzione: saper leggere il contesto e l’atteggiamento mentale da tenere in determinate situazioni.

La pistola di cui la presentatrice dispone, se utilizzata – e finora, come precisa, non è mai accaduto – attiva automaticamente anche segnalazioni alle forze di polizia per il successivo intervento. E nell’intervista la presentatrice chiarisce che il lavoro condotto con IoMiDifendo e in particolare con Luca Primavera è stato di particolare interesse, anche psicologico e per costruire schemi di interazione in situazioni di potenziale pericolo. E ora, come afferma Alessandra Canale, «sono in grado di difendermi da sola».