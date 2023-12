Il miglior panettone d’Italia senza glutine è della ternana Deborah Ricci

Un gran bella soddisfazione per un’attività ternana e soprattutto la sua titolare, Deborah Ricci. È lei ad aver vinto la seconda edizione del concorso nazionale ‘Panettone senza glutine 2024’, il contest ideato da Italian Gourmet con la collaborazione di Novaterra Zeelandia e Reviva. A decretare il successo della pasticcera umbra è stata la giuria composta dal maestro Luca Montersino, il pasticcere celiaco specialista nel gluten free Fabio Nazzari, la content creator senza glutine Valeria Torre, la giornalista Marcella Caruso e la trionfatrice dello scorso anni, Marilena Zanetti. Sul podio anche Elisa Pagni di Calcinaia (Pisa) e Daniele Cavalieri (Roma). «L’edizione di quest’anno – spiegano gli organizzatori – prevedeva la selezione di panettone senza glutine yradizionale Milano, ovvero classico, senza farciture, né glassa in superficie».

La gioia ternana

Entusiasta la professionista ternana: «Questa vittoria è ‘farina del mio sacco’. Ho aperto la mia attività – il commento di Deborah – da soli quattro anni e mi sono dedicata al senza glutine con grande passione completamente da autodidatta. Ho imparato tutto facendo tante prove, chiedendo consigli, a volte anche ai clienti, quindi è stato un lavoro di gruppo in questo senso. Per quanto riguarda il panettone sono davvero molto contenta. Sono molto contenta di lavorare con il senza glutine e il senza lattosio perché quando vedo la felicità negli occhi dei miei clienti per me è la gioia più grande». È festa in casa de ‘Le delizie di Deby’.