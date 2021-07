Lo splendido murale ‘Di padre in figlio’: ricordi rossoverdi

Condividi questo articolo su

















Un’opera per dare nuova linfa al muro esterno della curva parabolica del vecchio stadio di viale Brin, dove la Ternana ha disputato le proprie gare casalinghe prima del trasferimento al Libero Liberati. L’idea è stata di Daniel Pisanu e di Luca Eusebio con il coinvolgimento nella realizzazione degli allievi del corso di arti visive dell’Accademia del tempo libero: Daniel, Erika, Sofia, Giulia, Rebecca e Andrea. Giovedì mattina in strada Santa Maria Maddalena c’è stata l’inaugurazione del murale ‘Di padre in figlio’ dopo settimane di lavoro: una gradevole novità per i tifosi rossoverdi. Tra i promotori del progetto ci sono Acciai Speciali Terni, Cassa mutua Ast, Comune di Terni e Cooperativa sociale Actl.