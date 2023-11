Terni, ‘Il Natale di San Valentino’ si accende: «Illuminati d’amore»

di Fra.Tor.

«Tradizione, innovazione, coraggio, speranza». Sono le quattro parole chiave de ‘Il Natale di San Valentino’ che prenderà il via domenica 12 novembre, con l’accensione della Stella di Miranda, e proseguirà fino al 14 febbraio, giorno del Santo Patrono. Dal Villaggio di Babbo Natale, ad eventi alla Cascata delle Marmore, al concerto di capodanno in piazza e il concorso social ‘frase d’amore più bella’: «Un Natale completamente diverso, un momento di rilancio per la nostra città – è emerso in conferenza stampa con il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessore Michela Bordoni – e il nostro territorio che evidenzierà la storia di Terni e non solo, ricordando gli 800 anni dal primo presepe di Greccio realizzato da San Francesco d’Assisi».

La Stella di Miranda

Prima di illustrare gli appuntamenti in programma nei prossimi mesi in città, il vicesindaco Corridore non ha potuto evitare di rispondere ad una lettera ricevuta nelle ultime ore dalla Pro loco di Miranda: «Una polemica allucinante, inutile e infondata che ci arriva – ha detto – da una Pro loco che non vede rinnovare il direttivo da anni e che rivendica il diritto d’immagine della Stella. La decisione di accendere la Stella di Miranda il 12 novembre è per non considerarla più una sorta di luminaria natalizia, ma un simbolo identitario per il nostro territorio e testimonianza di amore. Una peculiarità della città di Terni e dei singoli cittadini. Una luce che illumina d’amore da San Francesco a San Valentino». Queste idee e progetti, è intervenuta l’assessore Bordoni, «sono state condivise con tutte le associazioni e i cittadini, anche con la Pro loco di Miranda che ha sempre approvato l’intero programma». A Corridore ora «rammarica questa polemica e ci dispiace. Mi auguro riusciremo a ritrovare, con il dialogo, la serenità».

Eventi fino a San Valentino

Con la Stella, domenica 12 novembre, verranno anche accese tutte le luminarie in città, «che quest’anno vedranno – ha detto Michela Bordoni – vedranno illuminati anche i quartieri delle prime periferie, borgo Bovio e borgo Rivo». In piazza Europa sarà allestito il villaggio di Babbo Natale, che verrà poi trasformato nel villaggio dell’amore in occasione di San Valentino. «Un luogo – secondo Corridore – pensato per creare momenti di incontro per famiglie e cittadini, che hanno bisogno, a nostro avviso, di riscoprire il contatto, il dialogo, la condivisione di momenti». Non mancheranno, poi, i mercatini, una mostra mercato all’ex Foresteria, show cooking in piazza Clai, il presepe vivente al parco Le Grazie, eventi in notturna alla Cascata delle Marmore, un’evento per l’8 dicembre con un corteo delle minoranze in costume storico e la consegnata della Stella d’oro, il concerto di Capodanno in piazza, «dove stiamo provando di intercettare un artista italiano che possa coinvolgere tutte le fasce d’eta, preceduto da artisti locali», il 6 gennaio la Befana con il paracadute all’Aviosuperficie e l’evento ‘Eterni’, in collaborazione con Umbria Energy, con il concorso per le frasi d’amore più belle ricevute da tutto il mondo.