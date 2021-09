Terni, il Pd ‘promuove’ il progetto Ternana su Villa Palma

di Pierluigi Spinelli e Francesco Filipponi

Segretario dell’unione comunale del Pd di Terni e capogruppo Pd in consiglio comunale

Riteniamo positivo quanto avvenuto nella giornata di ieri (venerdì, ndR), riguardo la proposta definitiva al Comune di Terni per l’acquisizione dell’area per la realizzazione del nuovo centro sportivo della Ternana Calcio. Con il deposito della proposta vincolante riguardante l’area per il centro sportivo di Villa Palma, si apre una nuova fase di confronto con l’amministrazione e con la cittadinanza.

Riteniamo il progetto importante, coerente con il progetto del nuovo stadio ‘Liberati’, per il quale abbiamo votato positivamente tramite il gruppo Pd in consiglio comunale il pubblico interesse, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni più volte rimarcate. È importante anche la volontà della Ternana di realizzarlo a prescindere dall’iter per lo stadio. Condividiamo con la Ternana il fine di questo progetto, che darebbe visibilità a tutta la città.

Valuteremo ancora una volta tramite il gruppo consiliare pd in consiglio, la proposta economica di acquisizione (attraverso le previsioni della Legge Stadi) dell’area pubblica di proprietà comunale, confrontando con i parametri di mercato e di legge. Il Partito Democratico, pur dall’opposizione ad una maggioranza sempre più incapace di cogliere le sfide del futuro, sa individuare in modo positivo le proposte in grado di dare lustro e sviluppo a Terni.