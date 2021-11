Terni, il Pd propone: «Recuperiamo le antiche municipalità»

Condividi questo articolo su

















«Recuperare le antiche municipalità». E’ questa l’idea presentata sabato mattina da più segretari di circolo del Partito democratico nei territori del ternano. Un’idea, appoggiata dal segretario Pierluigi Spinelli, che è stata illustrata nelle sede di via Mazzini dall’ex consigliere Pd Jonathan Monti, in rappresentanza del circolo Collestatte-Torre Orsina. «Le antiche municipalità – ha detto – sono in stato di abbandono, la nostra proposta è quella di instituire i municipi di decentramento, strumenti di partecipazione e rappresentanza previsti dalla Legge, realizzabili a costo zero per l’amministrazione».