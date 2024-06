Terni: il Pd provinciale analizza il voto europeo e amministrativo

della segreteria della Federazione provinciale Pd – Terni

In relazione ai risultati delle recenti elezioni che si sono svolte nei comuni della provincia di Terni, la segreteria provinciale del Partito Democratico desidera esprimere un profondo ringraziamento ai candidati a aindaco, alle candidate e ai candidati delle liste che si sono impegnati con dedizione in questa tornata elettorale per raggiungere un risultato molto positivo.

In particolar modo si ringraziano le elettrici e gli elettori che hanno sostenuto le nostre proposte e che ci hanno dato fiducia. Un sentito ringraziamento va anche ai segretari, alle segreterie, ai coordinatori e a tutti gli iscritti e le iscritte del Partito Democratico che con dedizione e spirito di servizio hanno contribuito all’elezione di sindaci e consiglieri comunali nelle liste che abbiamo sostenuto.

Alle elezioni europee del 7 e 8 giugno il Partito Democratico ha conseguito un buon risultato che ci incoraggia a proseguire nel lavoro avviato di costruzione di un’alternativa alle destre che goverano il paese in maniera inadeguata e che fa del nostro partito una forza trainante. La segreteria esprime soddisfazione per l’elezione al parlamento europeo dell’onorevole Camilla Laureti, a cui formula i migliori auguri di buon lavoro.

Auguriamo buon lavoro ai sindaci Cupello ad Allerona, Ciardo ad Alviano, Di Gioia ad Arrone, Bernardini a Baschi, Longaroni a Castel Viscardo, Barbanera a Fabro, Lattanzi a Guardea, Gori a Montecchio, Garofani a Montelone di Orvieto, Paoluzzi a Penna in Teverina, Caravaggi a Montegabbione, Marinelli a San Venanzo. Anche se in alcuni comuni l’esito delle elezioni non è stato quello auspicato, riconosciamo il lavoro instancabile dei segretari e delle segretarie che hanno dedicato tempo ed energie in questa tornata elettorale.

Le loro voci hanno portato avanti importanti tematiche a partire dalla sanità, hanno dimostrato un grande impegno per un futuro migliore per tutti e tutte, rappresentando un punto di riferimento per le esigenze per la cittadinanza e i loro territori. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la Federazione del Pd di Terni va al gruppo che sostiene il candidato Stefano Biagioli, che sarà chiamato nuovamente alle urne ad Orvieto il 23 ed il 24 giugno. Al termine del ballottaggio di Orvieto, la segreteria provinciale convocherà l’assemblea per una valutazione politica complessiva ed avviare un percorso in vista della scadenza delle regionali.