Un processo penale in piena regola, con giudici – togati e non -, avvocati, imputati, parti civili, periti, testimoni. E il pubblico. La simulazione – interessante iniziativa della Camera Penale di Terni che viene replicata negli anni – si è tenuta venerdì mattina presso il liceo scientifico ‘Renato Donatell’ di Terni, diretto dalla professoressa Luciana Leonelli. In campo, come detto, la Camera Penale ternana con gli avvocati Massimo Oreste Finotto, Lorenzo De Luca, Umberto Martella e Lorenzo Capponi. Protagonisti gli studenti delle classi 3°AL, 3°E, 4°E, 5°BS e 5°E che hanno assunto i ruoli previsti nel contesto della simulazione, che si è svolta con assoluto realismo. Un’importante esperienza di educazione civica, incentrata sull’appredimento di alcuni principi della Giustizia, per formare generazioni sempre più pronte e consapevoli.

LE FOTO