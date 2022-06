Terni, apnea outdoor: nuova sfida mondiale per Fabrizio Pagani

Record e imprese sportive, Fabrizio Pagani ci è abituato. Ora però è tempo di una nuova sfida per l’atleta con disabilità ternano, recordman mondiale di apnea dinamica: giovedì mattina in terra toscana è fissato l’appuntamento per tentare di incrementare il proprio palmarès in compagnia di Ilenia Colanero.

PAGANI ATLETA PANATHLON DEL 2021

I RECORD DI PAGANI NELL’APNEA

Il tentativo

Pagani e Colanero saranno protagonisti dalle 8.30 a Scarlino, nel grossetano: è qui che li attende la ‘Solmine deep water area’, dove sarà effettuato il doppio tentativo di record mondiale Cmas in apnea. Ma in cosa consiste? «Si cercherà – spiega la federazione – la profondità lungo un cavo guida che verrà posizionato all’interno del campo gara: in superficie ci saranno i giudici internazionali della Cmas (Confederazione mondiale attività subacquee), mentre in acqua i tecnici della Fipsas che garantiranno ogni aspetto legato alla sicurezza». Sarà presente anche la guardia costiera per assistere i due apneisti nell’impresa. A supervisionare il tutto la Croce rossa italiana insieme all’imbarcazione di Sos villaggi per bambini Italia.