Il subbuteo ternano di scena al campionato nazionale a Roma

Il subbuteo ternano torna protagonista in una competizione nazionale con un proprio club. Lo farà in occasione della III edizione del campionato italiano ‘Zeugo’, in programma domenica 7 luglio a Roma allo stadio Olimpico.

Saranno protagonisti Alessandro Arca e Marco Perotti con il Subbuteo Club Terni 2014 e la manifestazione è organizzata dalla Lega nazionale subbuteo in collaborazione con la Federazione italiana sportiva calcio tavolo sezione promozione con il patrocinio del consiglio regionale del Lazio, di Sport e salute e del Comune di Roma.

La sfida vedrà coinvolti 48 atleti da tutta Italia suddivisi in 12 gironi da quattro giocatori. Tra i principali protagonisti ci sono Croce, Bolognino, Marinucci, Marchetti, Carbonaro e Silveri; Perotti nel 2023 arrivò giunse 2° perdendo la finale gold ai tiri piazzati contro il viterbese Andrea Balestrucci, mentre per Arca si tratta della prima partecipazione.