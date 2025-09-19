Se lo sono aggiudicati gli agenti della polizia Penitenziaria di Rieti il tradizionale match amichevole, disputato venerdì al campo dell’istituto penitenziario di Rieti, che li vedeva opposti alla squadra degli avvocati di Terni, guidata dal dirigente Attilio Biancifiori e dall’avvocato Francesco Allegretti in versione portiere. Risultato a parte, è stato come sempre un pomeriggio di amicizia, solidarietà e divertimento. Oltre che di beneficenza. Un evento – organizzato dall’avvocato Adalberto Andreani di Rieti – che nel tempo è diventato un appuntamento fisso e piacevole per tutti i partecipanti.