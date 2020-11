Altra chiusura per il tribunale di Terni, dopo quelle già avvenute nelle scorse settimane. Lunedì 2 novembre, infatti, il palazzo di Giustizia di Corso del Popolo è rimasto chiuso a tutti – cittadini e avvocati, udienze ‘in presenza’ tutte rinviate – per procedere alla sanificazione degli spazi. Ciò in seguito alla positività al Covid di almeno un avvocato del foro di Terni. La decisione è stata comunicata nella serata di domenica dalla presidente Rosanna Ianniello.

