Terni, Ilona e Michael dalla Germania per sposarsi alla Cascata

Si chiamano Ilona e Michael, sono di Leer – Bassa Sassonia (Germania) – e martedì pomeriggio si sono sposati a Terni, nella splendida cornice della Cascata delle Marmore. Ad unirli in matrimon io è stato il consigliere comunale Alessandro Gentiletti: «Ringrazio a nome di tutta la città di Terni questa coppia di sposi che, con la loro scelta, hanno dato un segnale forte nella direzione di una città attrattiva e turistica – afferma il consigliere di ‘Senso Civico’ -. Auguro a questi sposi le migliori fortune e li assicuro che la loro prensenza è uno stimolo per tutti noi amministratori comunali, sia di maggioranza che di minoranza, per lavorare alla valalorizzazione dell’area della Cascata. Alla ripresa dei lavori del consiglio comunale presenterò un’interrogazione per avere dettagli e informazioni sulle sorti e sullo stato di avanzamento della pratica per il riconoscimento Unesco di patrimonio dell’umanità per la Cascata delle Marmore».

Condividi questo articolo su