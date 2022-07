Terni: impatto auto moto alla rotonda. Centauro in ospedale

Incidente stradale nella prima mattinata di lunedì all’altezza della rotatoria Paolo Pileri (da due mesi è stato approvato un atto di giunta per lo stop all’intitolazione, ma per ora questo è), in viale dello Stadio a Terni. L’impatto è stato fra una motocicletta Bmw con in sella un uomo di 57 anni (G.M. le sue iniziali) ed un’autovettura Mercedes condotta da un 39enne (B.D.) originario di Roma. Ad avere la peggio è stato il primo, soccorso dal 118 e trasportato – cosciente – al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro, si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana. Con loro anche i colleghi della squadra Volante della questura per riportare la calma a seguito di alcuni momenti di tensione. Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno riguardato anche i tassi alcolemici.

