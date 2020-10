Fabrizi-Bianchina Terni Verifiche concluse: ora si può firmare

Di tempo ce ne è voluto ma ora si può procedere con le firme. Capitolo finale per l’affidamento in concessione pluriennale per il campo sportivo ‘Mirko Fabrizi’ di Gabelletta e il ‘Diego Bianchina’ di via Narni: i tecnici del Comune di Terni hanno concluso le verifiche per il possesso dei requisiti in capo alle società coinvolte, dando il via libera per l’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione delle convenzioni.

30 LUGLIO, SPORTING TERNI-ACCADEMIA CALCIO SI PRENDONO IL ‘FABRIZI’

Il ‘Fabrizi’ e l’Ati

Per quel che concerne la struttura in strada di Vallemicero – campo di calcio in erba omologato Figc, uno in terra battuta da riqualificare con il sintetico e due terreni di gioco più piccoli, oltre a tribune, spogliatoi e servizi igienici – saranno Ssd Sporting Terni e Asd Accademia Calcio a prendersene cura: sarà costituita un Associazione temporanea d’impresa per procedere alla firma della convenzione. Solo a quel punto scatterà l’efficacia.

14 LUGLIO, IL ‘BIANCHINA’ AL CSI

Il ‘Bianchina’

L’impianto polifunzionale sarà gestito dal Csi, il Centro sportivo italiano, per dieci anni. Anche in questo caso le verifiche non hanno rilevato sorprese negative e dunque si può chiudere in via definitiva l’affidamento «salvi ed impregiudicati gli esiti di eventuali ricorsi giurisdizionali avverso gli atti della procedura». Si tratta di un’area che comprende un campo polifunzionale, un prefabbricato per gli spogliatoi, una struttura ad uso ricreativo e uno spazio verde per i bambini.