Impianto sportivo ‘Fabrizi’: Sporting Terni e Accademia Calcio verso l’aggiudicazione

Documentazione controllata, punteggi assegnati, graduatoria definita. Ora palla in mano al Responsabile unico del procedimento, Fausto Marrocolo: battute conclusive per l’iter riguardante l’affidamento in uso e gestione del ‘Mirko Fabrizi’ di Gabelletta. Salvo sorprese saranno l’Ssd Sporting Terni srl e l’Asd Accademia Calcio a prendersene cura per i prossimi anni: giovedì pomeriggio al terzo piano del ‘Pentagono’ la commissione esaminatrice ha aperto le buste economich. Niente da fare per la Asd San Giovanni Bosco, la Ternana Rugby Club e il comitato territoriale della Uisp.

IL PRIMO PASSAGGIO E IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

L’esito

I vincitori – per il momento non c’è l’aggiudicazione non efficace, prima occorre fare le verifiche su ciò che è stato dichiarato – hanno terminato il procedimento con un punteggio complessivo di 95,202 (60 di natura tecnica, offerto un rialzo del 101% rispetto alla base di gara e un progetto migliorativo da 382 mila euro con rifacimento in sintetico del campo in terra battuta), quindi la San Giovanni Bosco a quota 92,333 (per loro progetto da 428 mila euro, ma ‘solo’ 54 di score tecnico) e Ternana Rugby Club/Uisp a quota 69,695 (proposta da 52.720 euro). Le varie operazioni di conteggio sono state perfezionate da Gioconda Sassi (presidente di commissione), Elena Bussetti e Mauro Cinti (membri), con Marco Tomassini in qualità di segretario.

DICEMBRE 2019, LA PARTENZA DELL’ITER

Un po’ di discussione

Durante l’apertura delle buste economiche c’è stato spazio anche per dieci minuti di confronto su un passaggio su un articolo – il numero 12 – di gara per la verifica delle dichiarazioni: «L’eventuale progetto di miglioramento dovrà essere sottoscritto da tecnico abilitato a garanzia della sua realizzazione previa acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta necessarie, rilasciate dagli uffici competenti, con l’obbligo di adeguamento qualora vengano imposte prescrizioni». Tra un’interpretazione e l’altra – c’è chi ha fatto notare che il bando è stato scritto non proprio in modo chiaro – si è arrivati alla graduatoria.

ANCHE LA TERNANA ERA INTERESSATA

Il ‘Fabrizi’

L’impianto sportivo in strada di Vallemicero ha un campo di calcio in erba omologato Figc, uno in terra battuta (come detto il passaggio al sintetico) e altri due più piccoli per gli allenamenti con tribune, spogliatoi e servizi igienici. Il canone annuo base era fissato a 500 euro. La convenzione ha validità decennale ma «potrà essere estesa, entro i primi cinque anni della durata della stessa, qualora il firmatario presentasse un progetto di investimento, per un minimo di 50 mila euro, che richieda l’accensione di un mutuo e il conseguente ammortamento dello stesso». Questo è il caso.