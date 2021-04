Terni, impianto sport ‘Diego Bianchina’: cambiamenti in arrivo

di S.F.

La procedura per l’aggiudicazione si è svolta la scorsa estate, poi il via libera al Csi della presidente Raffaela Sabatini e le verifiche del caso per giungere alla firma della concessione. Ora per il ‘Diego Bianchina’ di Terni, in via Narni, è in arrivo un ulteriore passaggio: l’approvazione del progetto per alcuni interventi previsti nell’area con focus sulla ‘divisione’ tra l’impianto sportivo e lo spazio verde attrezzato per i bambini. Questione di sicurezza e controllo.

IN AUTUNNO LA FINE DELLE VERIFICHE

LUGLIO 2020, L’AGGIUDICAZIONE DEL BIANCHINA

Cosa succede

Il Csi si è aggiudicato l’area – comprende il campo polifunzionale da 48,70×29,90 metri, gli spogliatoi, la struttura per il bar e l’area verde – per dieci anni. Fin qui tutto noto. Poi con il trascorrere delle settimane è sorta la problematica legata alla sicurezza: dopo sopralluoghi e confronti è stato deciso di procedere alla delimitazione della zona per i più piccoli – con tanto di spostamento dei giochi – e, in questo modo, avere una situazione chiara sulla sorveglianza del ‘parco’. In quest’ultimo caso se ne occuperà l’amministrazione, mentre la manutenzione resta tutta a carico dell’aggiudicatario. Una volta approvato il progetto si potrà procedere all’operazione di ‘chiusura’ con una recinzione.