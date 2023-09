Terni: imprese ottengono agevolazioni sul Gpl ma non ne hanno diritto. Partono le denunce

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Terni prosegue l’attività di controllo sul corretto utilizzo delle agevolazioni consentite dalla normativa sui prodotti fiscali. In particolare – riferisce una nota dell’ADM – è stato accertato che «alcuni operatori economici del settore agricolo/industriale hanno usufruito dell’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 10, lettera C della Legge 448 del 1998, la cui concessione è invece prevista esclusivamente in caso di utilizzo del prodotto energetico per il riscaldamento ambientale domestico. Le verifiche effettuate sugli impianti hanno confermato l’uso fraudolento dell’agevolazione, con l’accertamento effettivo dell’impiego di Gpl per uso industriale in luogo di quanto falsamente dichiarato». Oltre al recupero dell’accisa evasa (23.656 euro) e dell’Iva (17.472 euro), gli accertamenti hanno portato «all’emersione di possibili rilievi penali con conseguenziale notizia di reato alla competente procura della Repubblica presso il tribunale di Terni».

