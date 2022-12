Terni, in attesa dello skate park c’è Roll Wed Night: c’è anche il surfskate – Fotogallery

Surfskate, street skate, longboard, wing skate, rollerblade, pattini, monopattini e bmx. Tutto in un unico evento ‘street’ nella piazzetta accanto al Cospea Village: si chiama ‘Roll Wed Night’, lo ha sviluppato nel tempo il duo Leonardo D’Annibale/Mirko Visconti e, in attesa dello skate park in zona Fiori (nella foto la situazione attuale), è andato in scena dalle 11 domenica a Terni. Sport, possibilità di prendere lezioni da istruttori professionisti e divertimento per chi ha deciso di provare le varie discipline nell’iniziativa a firma Novation Skateboards.

