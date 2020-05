Terni, in fila alle poste tra piccoli malori e liti

di Fra.Tor.

Primavera piena, bel tempo e temperature alte. Nei primi giorni di ‘convivenza’ con il virus, inizia ad essere faticoso e stancante fare lunghe file fuori dai supermercati, dalle banche o dagli uffici postali.

Malori e liti

La gente è stanca, nervosa e sicuramente anche un po’ impaurita. Due mesi chiusi in casa sono stati pesanti per tutti, ritornare lentamente alla normalità non è sicuramente facile e ci vuole poco a far partire i nervi. Come è successo lunedì mattina davanti l’ufficio postale di via Mentana a Terni. «C’ero io prima del signore, non passi avanti, lei è un gran maleducato», ha esclamato una signora. «Maleducata ci sarà lei che è arrivata ora e vuole fare la prepotente». Invece la signora prepotente non è affatto stata perché, purtroppo, pochi minuti prima era stata costretta ad allontanarsi leggermente dalla fila per sedersi all’ombra di un albero dopo aver accusato un lieve malore essendo stata più di un’ora in fila sotto al sole. «Qui ogni giorno è così, non se ne può più», commenta un ragazzo in fila. «Possibile che qui nessuno capisce che sarebbe il caso di mettere una macchinetta che consegni dei numeri per far rispettare la fila? Dopo è normale che scoppi il caos». Ci vorrebbe certo del buonsenso, del rispetto reciproco e delle regole che ci chiedono di seguire, ma magari il consiglio del ragazzo non è poi così fuori luogo.