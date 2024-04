Terni, in mano al Subbuteo Club 2014 l’organizzazione delle qualificazioni al 3° campionato nazionale

Novità per il Subbuteo Club Terni 2014. Dopo l’adesione alla Waspa – circuito amatoriale internazionale – arriva quella alla lega nazionale che: sarà in mano del team ternano l’organizzazione delle qualificazioni al terzo campionato nazionale subbuteo tradizionale Zeugo per la regione Umbria. Nel 2023 il ternano Marco Perotti giunse secondo. Il torneo è organizzato dalla lega nazionale subbuteo Opes Italia, ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni in collaborazione con la federazione italiana sportiva calcio tavolo sezione promozione.

