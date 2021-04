Terni: «In ospedale manca l’acqua da bere e non si può portare»

«Mia moglie dovrebbe bere almeno tre litri d’acqua al giorno, in ragione delle patologie di cui soffre. Ho provato a consegnargliela direttamente ma l’ospedale, per le regole anti Covid, non ha consentito. La conseguenza è che beve mezzo litro a pranzo, idem a cena e poi si arrangia come può: di fatto non ha altra acqua». La protesta è di un ternano la cui coniuge è ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza del ‘Santa Maria’ di Terni. «Il problema è condiviso anche con altri familiari di pazienti. In pratica – spiega l’uomo – le norme non consentono di portare acqua nel nosocomio. Ma tale necessità non è compensata dai servizi ospedalieri. Visto che le infermiere, che fanno il possibile, devono recarsi al distributore automatico, quando possono, per portare un po’ di acqua a chi ne ha bisogno. Così ci sono persone, come mia moglie, che dovrebbero berne molta ma che, di fatto, non ci riescono. Sembra un problema banale, apparentemente semplice, ma evidentemente è difficile da risolvere visto che la situazione è quella descritta».

