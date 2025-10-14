Si è svolta martedì mattina, presso la sala ‘Antiochia’ della questura di Terni, una giornata di aggiornamento professionale dedicata all’approfondimento della materia dei procedimenti penali minorili. L’incontro, particolarmente partecipato, ha visto la presenza di Flaminio Monteleone, procuratore capo presso il tribunale per i minorenni di Perugia, e ha coinvolto il personale della questura di Terni e di tutti gli uffici di specialità della provincia, in un momento di confronto e formazione su tematiche di grande rilevanza giuridica e operativa.

Ad aprire i lavori è stato il questore di Terni, Michele Abenante, che ha sottolineato l’importanza della formazione continua e della collaborazione tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria minorile, «quale strumento essenziale per garantire una risposta sempre più qualificata e sensibile alle problematiche che coinvolgono i minori». L’iniziativa – spiega la questura – «si inserisce nel più ampio percorso di aggiornamento continuo del personale della polizia di Stato, volto a garantire una sempre più elevata competenza nella gestione delle delicate vicende che coinvolgono minori, con l’obiettivo di coniugare tutela dei diritti, efficacia investigativa e sensibilità umana».

