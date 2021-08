Terni, in via Trevi i cassonetti ‘esplodono’

Una situazione ‘esplosiva’, quella immortalata dalle foto scattate martedì mattina dai residenti di via Trevi 3, a Terni. Cassonetti della raccolta differenziata ricolmi di rifiuti, tanto che diverso materiale – c’è da chiedersi se ci sia anche la complicità di qualche anonimo incivile – è finito a terra, contribuendo ad aumentare il tasso di degrado. La richiesta di chi ancora si non è visto portare via il materiale – ed altre segnalazioni ci giungono in questi giorni rispetto a mancati ritiri – è che si intervenga appena possibile. Perché con l’estate, se da un lato i problemi logistici della raccolta aumentano, dall’altro anche quelli sanitari e di igiene sono dietro l’angolo.

Condividi questo articolo su