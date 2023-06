Festa a Terni, lunedì 5 giugno, per l’inaugurazione del nuovo bar pasticceria panetteria Cari in viale Brin 55: si tratta del quarto punto vendita in città. L’apertura è prevista per le 6.30 del mattino mentre l’inaugurazione ufficiale ci sarà dalle 16 a seguire, fino a tarda serata. Sono attesi anche rappresentanti delle istituzioni, come il sindaco Stefano Bandecchi, l’assessore regionale Enrico Melasecche e il presidente di Agci Umbria, Gabriele Nardini.

