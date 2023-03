Terni, in zona Fiori lo skatepark è realtà: primi ‘test’ – Video e fotogallery

di S.F.

Il lavoro formalmente non è concluso. Ma in zona Fiori, a Terni, c’è già movimento e nemmeno poco a giudicare dalle ‘visite’ degli appassionati per testare la nuova struttura: è in dirittura d’arrivo la conclusione della realizzazione dello skatepark da 106 mila euro, l’opera di urbanizzazione sviluppata in seguito allo sviluppo del nuovo Lidl in via Romagna a firma Cosm srl. Per ora non c’è una data di apertura. Con ogni probabilità se ne parlerà ad aprile.

Quando si apre?

In teoria sarebbe ancora area di cantiere ma c’è comunque chi ha voluto provarlo. C’è chi è arrivato da Rieti appositamente per il nuovo skatepark: «È venuto bene devo dire, il livello non è difficoltoso ed in questo modo possono andarci tutti», ci spiega un ragazzo mentre si prende una pausa tra un salto e l’altro. Da quanto si apprende a stretto giro c’è l’intenzione di muoversi con una inaugurazione formale: salvo sorprese i protagonisti saranno gli stessi costruttori dell’impianto, vale a dire i giovani della Uao Skateparks di Rho, in Lombardia. Pronto anche lo specifico regolamento per usufruire della struttura. Bene, chi lo gestisce? Da palazzo Spada fanno sapere che le associazioni interessate non mancano, ma si vedrà in un secondo momento. Il Rup per il Comune è l’architetto Antonino Cuzzucoli, mentre il direttore dei lavori è il geometra Massimiliano Galli.

LO SKATEPARK IN ZONA FIORI – VIDEO