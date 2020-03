Terni, in zona movida senza motivo: nei guai

A Terni quella trascorsa è stata una domenica mattina all’insegna del rispetto delle disposizioni messe in campo per contrastare la diffusione del coronavirus. La squadra Volante della questura ha pattugliato una città praticamente deserta. Non si può dire lo stesso per la serata di sabato quando, durante i servizi interforze disposti dal questore Roberto Massucci, con i carabinieri, la Guardia di finanza e la polizia Locale, i militari del comando stazione di Terni dell’Arma hanno denunciato quattro giovani, trovati nelle zone della movida, nonostante i bar chiusi. Uno è stato trovato anche in possesso di marijuana.

