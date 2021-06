Terni, incidente alla rotonda: ferito 73enne

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì all’altezza della rotatoria di piazzale Bianchini Riccardi, a Terni. L’impatto è stato fra due veicoli, un’autovettura Mitsubishi e uno scooter 50 con in sella un uomo di 73 anni. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, finito a terra e soccorso dagli operatori del 118. Cosciente, è stato trasportato in ospedale: presentava alcune escoriazioni, anche al volto, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità.

