Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì in via Narni (strada statale Flaminia), nei pressi del bivio per via Maestri del Lavoro. Coinvolto un motociclo Benelli con in sella un ragazzo narnese di 17 anni, finito a terra nei pressi dell’intersezione. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni.

Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura Opel condotta da un 33enne di origini romene, residente a Terni, stava procedendo in direzione Terni ed era intenta a svoltare verso via Maestri del Lavoro. Il motociclo procedeva nello stesso senso di marcia dell’autovettura – da valutare se vi sia stato contatto – ed è finito a terra, forse proprio per evitare l’impatto con l’auto. La dinamica, in ogni caso, è al vaglio della polizia Locale ternana, sul posto con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile.