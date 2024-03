Terni: incidente in zona cimitero. Code fino a borgo Rivo

Un incidente stradale apparentemente banale – due autovetture coinvolte, nessun ferito – ha creato più di un problema, venerdì mattina, alla viabilità a Terni, in particolare al traffico fra la parte nord della città ed il centro. È quello accaduto nei pressi del cavalcavia di viale Borzacchini, a pochi passi dal cimitero in direzione centro. Code si sono formate lungo l’arteria e, risalendo, fino a via del Centenario e borgo Rivo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni che si sono occupati anche di gestire la viabilità, in un orario decisamente ‘critico’.

