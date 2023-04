Incidente stradale nella notte fra sabato e domenica, poco dopo le una, all’incrocio fra via Valle Verde e viale Prati a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture e, fortunatamente, le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze particolari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per la gestione della viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro. Con loro, anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

