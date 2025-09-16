Sale il costo di carne e pesce, scende quello della frutta. Il Comune di Terni ha pubblicato il consueto bollettino legato all’inflazione basato sul lavoro dei servizi statistici dell’ente.

IL BOLLETTINO DI AGOSTO 2025

«A Terni – viene segnalato – inflazione ad agosto leggermente in ripresa ma stabilmente inferiore al dato nazionale. Ad agosto si attesta all’1% contro 1,6 Italia. L’inflazione calcolata sui prodotti alimentari rimane sempre ben più alta di quella media (+3,4%) per il carrello della spesa in linea col dato nazionale. Aumenti per carne rossa e pesce mentre ad agosto la frutta scende di prezzo – 5,7% rispetto a luglio». Poi si entra nel dettaglio.

«Nei prodotti del carrello – viene sottolineato nel documento – della spesa si rileva una significativa diminuzione del costo della frutta -5,7% anche se confrontando i prezzi con quelli di un anno fa si rileva comunque un risparmio. Leggermente in risalita +1,7%, il costo della verdura. Anche il pesce e la carne continuano ad aumentare di prezzo: in media oltre il 5% rispetto ad agosto dello scorso anno. Per la carne in particolare quella di vitellone è aumentata in un anno di oltre il 10% e quella ovina del 12%. Meno consistenze l’aumento del pollame ma è bene ricordare che negli anni passati si era invece avuta un’impennata dei prezzi della carne bianca».