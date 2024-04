Terni: infortunio sul lavoro in un’azienda. Operaio soccorso

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di venerdì in un’azienda di via Maestri del Lavoro, a Terni. Un lavoratore di nazionalità albanese ha riportato una ferita alla fronte ed è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Secondo quanto appreso, l’uomo stava partecipando ad una esercitazione antincendio quando è stato colpito dalla testa di un estintore, staccatasi. Soccorso da colleghi e sanitari, le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Sul posto, per verbalizzare l’accaduto, si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni e quindi gli addetti della Usl Umbria 2.

