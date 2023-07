Terni, iniziativa Pd e M5S: «Forte tensione. Clima non corretto al momento» – Le foto

«La conferenza era stata indetta dal Pd ad un mese dal ballottaggio. Poi è stata ‘trasformata’ in un’iniziativa non solo del Pd, ma con partecipazione del M5S in seguito a ciò che è accaduto in questo mese. C’è forte tensione e il Comune in questa fase sembra essere uno ‘strumento’ in mano di chi ha vinto le elezioni». Così Pierluigi Spinelli, segretario comunale dei Dem, ha introdotto lunedì pomeriggio l’evento a palazzo Spada con il coinvolgiment dei vertici regionali/locali del partito e degli esponenti pentastellati, Thomas De Luca e Claudio Fiorelli su tutti. «Tutelare le istituzioni è prioritario affinché la macchina comunale funzioni a beneficio di tutte le cittadine e i cittadini. Tutelare la libertà di stampa, di espressione, di esprimere anche dissenso all’interno di una dialettica democratica e civile lo è altrettanto», il messaggio per lanciare il confronto. Di seguito le immagini.



IL VIDEO