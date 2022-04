Terni, inquinamento e fertilità maschile: «Forte legame»

«A Terni c’è un forte legame tra inquinamento e fertilità maschile. Lo afferma uno studio condotto da università di Tor Vergata, UniPg e l’azienda ospedaliera ternana. Documento sanitario totalmente ignorato dalla giunta regionale». A riportarlo – citando la fonte scientifica – è il consigliere regionale del M5S, Thomas De Luca: il tema si inserisce nel dibattito sul piano della qualità dell’aria. C’è la richiesta di svolgerlo a Terni e non, come di consueto, a Perugia.

LO STUDIO IN QUESTIONE – LEGGI

L’impatto e lo studio

Il consigliere pentastellato si appoggia ad uno studio condotto – pubblicato lo scorso 17 settembre su Biomedical, journal of scientific & technical research – dal dipartimento del laboratorio di medicina del policlinico Tor Vergata insieme all’università degli studi di Perugia e l’ambulatorio andrologia/uroginecologia del ‘Santa Maria’ di Terni. Ad occuparsene è stato il team composto da Ilaria Bocci, Giulia Poli, Consuelo Fabi, Francesco Bronzini, Giulia Ceccotti e Stefano Brancorsini: in sostanza – viene sottolineato sul portale Puplum, legato al consigliere pentastellato – sono stati comparati «i parametri seminali di trenta uomini che vivono nell’area urbana contaminata di Terni-Papigno a quelli di ventidue uomini che vivono in aree rurali a basso rischio di inquinamento, ovviamente escludendo uomini con patologie che potevano già di per sé compromettere la fertilità; i campioni seminali sono stati esaminati per i parametri di volume del liquido seminale, pH, conta spermatica totale, motilità progressiva, morfologia e concentrazione di leucociti». Lo studio è stato supportato dalla fondazione Carit.

L’esito

Qual è dunque la correlazione tra inquinamento ambientale e qualità seminale? «Mentre non si notano grandi differenze nella motilità, morfologia e vitalità, c’è un’importante diminuzione della qualità spermatica nei parametri di concentrazione e di conta nei pazienti che vivono in aree con maggiore esposizione all’inquinamento. Molti fattori potrebbero essere alla base di questi risultati, tra cui stress ossidativo, qualità dell’aria, ma soprattutto concentrazione di Pm10 e diossine. Questo studio dimostra come l’area ternana venga considerata ad alto rischio anche rispetto alla salute riproduttiva». Da qui la richiesta di discutere del piano sulla qualità dell’aria a Terni.