Terni, settore food in Bricofer a Maratta: via libera e dietrofont

di S.F.

Ottenere il via libera dal Comune e poi tornare sui propri passi chiedendo l’annullamento. La particolare evoluzione riguarda la Bricofer Group S.p.A. e la struttura in strada di Maratta Bassa a Terni: la società del presidente Massimo Pulcinelli aveva chiesto in avvio di 2022 la possibilità di inserire 340 metri quadrati per il settore alimentare in un’ottica di redistribuzione degli spazi interni. Il sì dalla conferenza di servizi è arrivato a fine marzo, quindi lo stop per volontà della stessa richiedente.

La curiosità

Il gruppo Bricofer – impegnata nel settore merceologico del ‘fai da te’ – aveva chiesto l’autorizzazione per togliere 340 metri quadrati di superficie di vendita non alimentare (post modifica a quota 1.360 mq) per inserire uno spazio non troppo esteso per il food. Nessun problema per gli uffici coinvolti, vale a dire l’ufficio Suape del Comune e la direzione economia, lavoro e promozione del territorio con mirino sul testo unico in materia di commercio: il 29 marzo scorso il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni – in sostituzione del collega Claudio Bedini, a capo dell’urbanistica – ha firmato la conclusione positiva della conferenza di servizi. A questo punto mancava solo il pagamento di 77,47 euro per i diritti di segreteria legati al procedimento e 16 euro della marca da bollo, poi l’ok all’autorizzazione unica. Invece no.

29 MARZO 2022, L’OK ALLA BRICOFER DALLA CDS

Passo indietro

Da quanto si apprende nei giorni scorsi a palazzo Spada è arriva una missiva dalla Bricofer. Motivo? La richiesta di annullare l’inserimento del settore merceologico alimentare come invece era stato richiesto mesi prima. Evidentemente – ovviamente questo lo può sapere solo la società – ci sono state ulteriori valutazioni in merito alla struttura di Maratta Bassa. Da qui l’input per lo stop.