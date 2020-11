Incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì in via Narni, a Terni. Un uomo di 55 anni – B.A. le sue iniziali – è stato investito da un furgone Citroën Jumper, condotto da un 59enne, mentre attraversava la strada: l’uomo cosciente, pur sanguinante e ferito, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante e quindi della polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su