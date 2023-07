Terni, Irene Grandi a Villalago: via alle prevendite

Sono scattate le prevendite per i biglietti utili ad assistere al concerto di Irene Grandi a Villalago di Piediluco. L’evento rientra nell’ambito del Tributo a Sergio Endrigo e andrà in scena il 6 settembre: alle 20 cena con i sapiri tipici del territorio, l’esibizione dell’artista alle 21.30. I tagliandi sono in vendita presso New Sinfony oppure attraverso il circuito Ticket Italia. Per quel che concerne il contest ‘Terni Canta Endrigo’, l’edizione 2023 si svolgerà in largo Mazzancolli: in via di ultimazione le selezioni di giovani che si sono candidati per le tre serate. Dal 1° al 3 settembre spazio agli artisti singoli, band e, in chiusura, ai bambini.

