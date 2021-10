Terni, Isabella malata di cancro a 37 anni: per lei tanta solidarietà

Non si ferma la solidarietà attorno ad Isabella, la 37enne che circa un anno fa ha scoperto di avere un grave cancro all’utero. Tre iniziative, in programma a novembre, organizzate dagli amici più cari per raccogliere fondi e sostenere Isabella nelle cure.

Gli eventi per la solidarietà

Mercoledì 3 novembre alle 20, al ristorante l’Aurora di Stroncone, una cena di beneficenza più lotteria. Sabato 6, un concerto di beneficenza itinerante dei Concabbanda che dalle 16 partirà da piazza Tacito a Terni per poi spostarsi nelle vie del centro. Domenica 7, infine, alle 13 al Fat art club, negli spazi del Caos di Terni, il pranzo di beneficenza più concerto. Si esibiranno per la solidarietà, mauro Antonelli e le Black Sheeps.

La storia di Isabella

Isabella ha 37 anni e circa un anno fa ha scoperto di avere un grave cancro all’utero. La rapida diffusione della malattia l’ha costretta a subire diversi interventi chirurgici che l’hanno portata ad un grave stato di disabilità. Si è tentato con la chemioterapia, purtroppo però con scarsi risultati. La forma di malattia è troppo grave, le sue condizioni sono disperate. A settembre, però, per Isabella si è aperto uno spiraglio di speranza. Da una clinica privata di Roma gli è stato detto che si potrebbe provare una cura sperimentale di tipo immunosoppressivo. Tutto questo, ovviamente, avrebbe dei costi insostenibili per la sua famiglia: la richiesta fatta dalla clinica è di 12 mila euro a seduta, con la prospettiva di 4 o 5 ‘perfusioni’. Così è stata avviata una raccolta di fondi sulla piattaforma ‘GoFundMe’ (QUI IL LINK DOVE È POSSIBILE DONARE), con un obiettivo fissato a 60 mila euro. L’Iban di riferimento è IT45 W030 6972 7101 0000 0000 743 (Bic BCITITMM).