Terni: «Mia cugina ha il cancro a 37 anni. Chi può ci aiuti a sperare»

di Fra.Tor.

«È imbarazzante e, se vogliamo, anche un po’ mortificante fare appello al buon cuore della gente, ma abbiamo bisogno di aiuto». A rivolgersi ad umbriaOn è Daniele Falchi, un ternano che sta cercando di aiutare sua cugina, gravemente malata.

La malattia

«Mia cugina – racconta Daniele – ha 37 anni e circa un anno fa ha scoperto di avere un grave cancro all’utero. La rapida diffusione della malattia l’ha costretta a subire diversi interventi chirurgici che l’hanno portata ad un grave stato di disabilità. Abbiamo tentato la chemioterapia, purtroppo però con scarsi risultati. La forma di malattia è troppo grave, le sue condizioni sono disperate».

Una speranza

Pochi giorni fa, però, per questa famiglia si è aperto uno spiraglio di speranza. «Da una clinica privata all’interno dell’ospedale ‘Gemelli’ di Roma – spiega Daniele – ci è stato detto che si potrebbe provare una cura sperimentale di tipo immunosoppresivo. Tutto questo, ovviamente, avrebbe dei costi insostenibili per la nostra famiglia; la richiesta fatta dalla clinica è di 12 mila euro a seduta, con la prospettiva di 4 o 5 ‘perfusioni’. Ci è stato anche detto che non abbiamo molto tempo, perché mia cugina dovrebbe iniziare la cura entro la prossima settimana».

L’appello

Per questo motivo Daniele si trova costretto «a fare appello al buon cuore e alla sensibilità di tutti, accogliendo di buon grado qualsiasi iniziativa possa essere di aiuto». Così ha anche avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma ‘GoFundMe’ (QUI IL LINK DOVE È POSSIBILE DONARE), con un obiettivo fissato a 60 mila euro. L’Iban di riferimento è IT45 W030 6972 7101 0000 0000 743 (Bic BCITITMM).