Sarà un ritorno emozionante, a quasi quattro anni e mezzo dalla scomparsa di un grande punto di riferimento – per lungo tempo direttore dell’ensemble – qual era Marco Collazzoni, genio indimenticato e non solo musicale. Venerdì sera presso la Musical Academy di Terni (via Benucci), la Terni Jazz Orchestra torna ad esibirsi su un palco con una cena-concerto che attraverserà, musicalmente, le composizioni dello stesso Collazzoni e grand brani italiani rivisitati in chiave jazz. La voce è quella di Valeria Paci. Da 25 anni la big band ternana si esibisce in concerti e festival nazionali e internazionali, operando per la diffusione della cultura jazz e ‘incrociando’ la propria arte con altre forme di espressione, come la scrittura. L’appuntamento è alle ore 20.30 alla Musical Academy (sala Opera 55, la ‘main’ del centro musicale di via Benucci) con l’evento che ha un costo di 25 euro a persona (info e prenotazioni 334.9802716 – 338.3165193). La Terni Jazz Orchestra è un’associazione senza scopo di lucro.

